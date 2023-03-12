Грибы и ягоды из ХМАО отправятся на экспорт этой весной

Грибы и ягоды из ХМАО отправятся на экспорт. Договоры о сотрудничестве с югорчанами подписали федеральные и международные партнеры после выставки «Продэкспо — 2023» в Москве. На ней сразу семь югорских компаний получили награды в конкурсе «Лучший продукт — 2023».

«Производители автономного округа представили на суд жюри колбасные изделия, рыбные консервы, продукты из оленины и кедровых орехов, грибы, а также кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай», - рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Теперь эти товары отправятся в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию.