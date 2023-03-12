Прокуратура помогла получить жилье югорчанке с тяжелой формой заболевания

Прокуратура Сургутского района помогла женщине-инвалиду получить положенное ей жилье. В ходе проверки установлено, что югорчанка имеет заболевание, при котором невозможно совместное проживание в одной квартире с другими людьми.

«В соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса РФ граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, имеют право на внеочередное получение жилого помещения», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Однако администрация городского поселения отказалась включить женщину во внеочередной список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Прокурор района внес представление в адрес главы поселения. После этого женщину включили во внеочередной список и предоставили ей отдельное благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.