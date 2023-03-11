Департамент труда ХМАО призвал работодателей организовать больше мест труда для подростков

Департамент труда и занятости ХМАО предложил работодателям рассмотреть возможность трудоустройства подростков во внеучебное время. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Органы службы занятости автономного округа обращаются к работодателям с призывом рассмотреть возможность создания временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, и готовы проконсультировать по трудовому законодательству, подобрать необходимые кадры», – говорится в сообщении.

Трудоустройство подростков разрешено в свободное от их учебы время на безопасные, легкие виды работ, не причиняющие вреда здоровью. Они могут трудится как подсобные рабочие, уборщики, дворники, курьеры, помогать при благоустройстве территорий.