Правительство ХМАО проиндексировало пособие на погребение

В Югре выросло пособие на социальное погребение с 10 400 рублей до 11 691. Проект об индексации опубликовало правительство региона, он начал действовать с 1 февраля. Индексация установлена властями РФ.

«Проиндексировать с 1 февраля 2023 года социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению на индекс, установленный правительством Российской Федерации, равный 1,119», – говорится в документе.

Средства заложены в региональный бюджет на ближайшие три года.