В аэропорту Екатеринбурга с рейса сняли жителя ХМАО

Житель ХМАО не смог улететь в Сочи из Екатеринбурга : рано начал праздновать. Как сообщает линейный отдел МВД России в аэропорту «Кольцово», пассажира пришлось задержать при посадке на авиалайнер.

Инцидент случился 6 марта: 45-летний мужчина, будучи пьяным, нарушал общественный порядок и ругался матом, игнорируя бортпроводников и других пассажиров. Их просьбы успокоиться действия не возымели, поэтому в дело пришлось вмешиваться полиции.

«Нарушителю было отказано в перелете, а его самого доставили в дежурную часть Линейного отдела, где транспортные полицейские составили в отношении авиадебошира протокол по 2 статьи 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти», — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга материалы дела рассмотрел — вместо поездки в Сочи дебошир получил пять суток ареста.