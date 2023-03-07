Губернатор Югры посвятит очередной эфир обращению с животными

Очередная тема, которой будет посвящен эфир Натальи Комаровой, кажется весьма животрепещущей – обращение с животными. Сама губернатор так объясняет свое желание обсудить этот вопрос с земляками: «С 1 января 2023 года в Югре начали действовать новые региональные правила в области обращения с животными. Принят ряд решений, направленных на повышение ответственности хозяев к содержанию питомцев. Главная цель – создание условий, при которых у каждого питомца должен быть хозяин. 9 марта на онлайн-встрече оценим их достаточность, а также эффективность принимаемых мер по контролю за животными без хозяев, защите брошенных питомцев, работе приютов и выработаем дополнительные решения, регулирующие деятельность всех субъектов в этой сфере, чтобы создать безопасные условия для югорчан и их питомцев».

Классически отвечать на вопросы будет не только Наталья Комарова, но и ее коллеги по правительству Югры, а также руководители муниципальных органов власти. Вопросы можно писать под соответствующими постами губернатора в соцсетях, а также прямо в личные сообщения к главе региона. Самые интересные будут отобраны для прямого эфира, остальные в обязательном порядке отработают специалисты Центра управления регионом и ответственные чиновники.

Сам эфир будет доступен как в прямом эфире, так и в записи на страницах Натальи Комаровой в социальных сетях https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova и официальном сообществе региона ВКонтакте — https://vk.com/shtabugr.