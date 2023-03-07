Лыжницы из ХМАО выиграли эстафету на первенстве России

Сборная Югры заняла первое место в эстафетной гонке среди девушек 17-18 лет на Первенстве России. Соревнования прошли в Кирово-Чепецке, в них приняли участие более 220 российских спортсменов.

«На старт эстафетной гонки от сборной Югры вышли Анастасия Каменева (Сургут), Ксения Бушмелева (Сургут), Ольга Разумова (Ханты-Мансийск) и Ульяна Лебедева (Советский район). Спортсменки обошли своих ближайших соперниц из Вологодской области на 22,3 секунды и заняли первое место», - рассказали в пресс-службе департамента физкультуры и спорта ХМАО.

В итоге вологжанки заняли второе место, а бронзовыми призерами Первенства России стала сборная Нижегородской области.