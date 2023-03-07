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​Более 70 фильмов увидели югорчане за три дня фестиваля «Дух огня»

Главный приз югорского кинофестиваля получил иранский режиссер

​Более 70 фильмов увидели югорчане за три дня фестиваля «Дух огня»
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске завершился XXI Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». За дня дня югорчане посмотрели более 70 фильмов из 16 стран мира, познакомились с известными актерами, режиссерами и музыкантами, посетили мастер-классы и дискуссионные площадки, сообщили в пресс-службе правительства Югры.

Фестиваль завершился торжественной церемонией и вручением наград лучшим фильмам. Главный приз — «Золотую тайгу» в международном конкурсе получил иранский режиссер Шахрам Эбрахими за фильм «Параллакс». «Серебряная тайга» досталась Парту Саурабху за работу над лентой «По обе стороны пруда». «Бронзовая тайга» отправилась к Ван Чунь Хуну за картину «Нездешние глаза».

«Специальный приз — «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший российский фильм присужден картине Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», - отметили в пресс-службе правительства ХМАО.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 197, комментариев: 0
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