Денис Лунев назначен новым директором УКСа Сургутского района

В Сургутском районе назначен новый директор управления капитального строительства. Им стал Денис Лунев. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

К работе в новой должности Денис Лунев приступил в понедельник, 6 марта. До этого он работал заместителем директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района.

«В этой должности он проработал 1 год 2 месяца. Отвечал за правовое сопровождение деятельности департамента», – сообщили в пресс-службе районной администрации.