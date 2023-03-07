Югорчанки назвали самые необычные подарки на 8 марта

Среди необычных подарков югорчанкам к 8 марта лидируют комнатные растения и домашние животные. Однако жительниц округа способен удивить и традиционный букет цветов, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения уж очень экзотичен. Об этом рассказали в исследовании SuperJob.

«Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек», – говорится в опросе.

Также неожиданным презентом на праздник стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь, путешествие, посуда и бытовая техника.

Напоминаем, какие подарки не стоит дарить на 8 марта – в материале siapress.ru.