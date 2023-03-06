Популярный писатель и драматург Евгений Гришковец даст концерты в Сургуте и Нижневартовске. В понедельник, 27 марта, он выступит на сцене сургутской филармонии, а следующий день - во Дворце искусств в Нижневартовске.

Формат выступления - монолог-концерт. В анонсе мероприятия отмечается, что Гришковец представит несколько свежих произведений.

«У меня накопилось много разнообразных текстов, которые были написаны в разное время и по разным поводам. Эти тексты никогда не звучали со сцены. Какие-то из них вошли в книги, какие-то я исполнял под музыку, а какие-то — не видел и не слышал никто и никогда», - рассказал писатель.

Стоимость билетов варьируется от 1400 до 4000 рублей.