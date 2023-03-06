Югра заняла четвертое место по доступности бензина в России

Югра заняла четвертое место в России по доступности бензина. Об этом сообщает РИА Новости. Так, по данным аналитиков, средняя цена за литр бензина в ХМАО по итогам января составила 44 рубля 58 копеек. Исходя из средней зарплаты, работающий житель округа может купить 1871 литр топлива.

«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе, в ХМАО составляет 1871 литр. За 2022 год бензин подешевел на 7.6%», — указано в исследовании.

Отмечается, что первое место рейтинга занял ЯНАО, второе и третье – Москва и Чукотский автономный округ.