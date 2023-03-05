Большинство родителей в Югре дают своим детям деньги на карманные расходы

В Югре 70% родителей младшеклассников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет дают своим детям деньги на карманные расходы. Однако в течение взросления с каждым годом все меньше взрослых контролируют расходы своих чад. Так, по данным SuperJob, если за покупками младшеклассников не следят только 12% родителей, то за тратами 11—14-летних подростков — уже 25%, а за бюджетом старшеклассников — 48%.

«Чем старше ребенок, тем больше денег выделяется ему на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю: о такой практике сообщил 75% родителей. Ученики средней школы могут позволить себе больше: 58% родителей дают им до 500 рублей в неделю, каждый четвертый (26%) — от 500 до 1000. Больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: по 33% мам и пап дают детям до 500 и от 500 до 1000 рублей, каждый четвертый (26%) — от 1000 до 3000 рублей», – сообщают специалисты SuperJob.