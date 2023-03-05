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Один югорчанин скончался от ковида за минувший день

В ХМАО за сутки выявили 169 новых случаев ковида

Один югорчанин скончался от ковида за минувший день
Фото: ru.freepik.com

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 169 новых заболевших коронавирусом. Из них 79 – в Сургуте, 26 – в Ханты-Мансийске, 7 – в Советском и Нефтеюганском районах. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 6 новых заболевших.

На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 – пневмония. Контакт установлен в 168 случаях, сообщает оперштаб.

За сутки излечились 247 человек, за всю пандемию – 258 043 югорчанина. За весь период от COVID-19 умерли 2 608 человек, за сутки 1 житель региона.


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05 марта в 16:21, просмотров: 1121, комментариев: 0
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