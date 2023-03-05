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В Югре на территории города поймали собаку, зараженную бешенством

В Октябрьском районе будут выявлять домашних собак с вирусом бешенства

В Югре на территории города поймали собаку, зараженную бешенством
Фото: freepik.com

В Нягани специалисты ветцентра поймали на улице собаку, зараженную бешенством. Информацию об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«3 марта 2023 года получены результаты лабораторных испытаний патологического материала от домашнего животного (собака) где был выявлен вирус бешенства», — говорится в сообщении центра.

Из-за даного факта принято решение совершать поквартирный обход в Нягани и Октябрьском районе для выявления заболевших животных и восприимчивых к вирусу четвероногих. Особое внимание будут обращать на вакцинацию против бешенства.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 69, комментариев: 0
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