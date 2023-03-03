Более 3 тысяч килограммов отработанных батареек собрали жители ХМАО

Более трех тысяч килограммов отработанных батареек собрали югорчане в рамках проекта #СдавайтеБатарейкивЮгре. Всего же с момента открытия экоцентра «Югра Собирает» в Сургуте было сдано более 850 килограммов использованной продукции, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

В Сургуте сдать батарейки на переработку можно в специальных пунктах:

ГП «Лента», Югорский тракт, 2;

ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1 (Эльдорадо);

ТЦ «Сибирь», Энгельса, 11 (М.Видео);

ТЦ «Росич», Геологическая, 10 (М.Видео);

ТЦ «Метро», 30 лет Победы, 76;

ТЦ «Союз», 30 лет Победы, 46 (Эльдорадо).

Также батарейки можно принести в экоцентры по приему вторсырья по следующим адресам:

«Югра собирает», ул. 30 лет Победы, 74 (рядом с торговым центром «Лента»);

«Точка», ул. 30 лет Победы, 21/3 (КСК «Спортзавод»);

«Птичка», проспект Набережный, 5, с. 2;

«ЭкоПункт», около входа в парк «За Саймой» (возле кафе-автобуса).

Все батарейки отправляют на переработку в Челябинск. Помимо батареек в пунктах принимают практически все виды вторсырья: пластик, макулатуру, металл, стекло и полиэтиленовую пленку.