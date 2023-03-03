256 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за последние сутки

В 21 муниципалитете ХМАО за минувшие сутки выявили 256 новых заболевших коронавирусом. Из них 97 - в Сургуте, 24 - в Нижневартовске, 20 - в Ханты-Мансийске, 14 - в Радужном. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 9 новых заболевших.

На момент выявления у 253 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 – пневмония, у 1 - бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Выздоровели за сутки 128 человек, за весь период пандемии – 257 528 югорчан. Умерли за весь период 2 607 пациентов с ковидом.