Легендарную «Победу» отреставрируют в ХМАО на деньги губернаторского гранта

В Советском районе ХМАО на средства гранта губернатора Югры отреставрируют легендарный автомобиль «Победа». К ремонту привлекут не только профессионалов, но и трудных подростков, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Над восстановлением работает коллектив с богатым опытом реконструкции различной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. В проекте примут участие не только профессионалы, но и трудные подростки, волонтеры и студенты», - говорится в сообщении.

Уточняется, что через год автомобиль обзаведется обновленным кузовом и наполнением — не останется и следа ржавчины и прежних испытаний. После этого «Победа» станет пособием для учащихся Советского политехнического колледжа.

Оценить результаты преображения смогут все желающие - авторы проекта обещают снять фильм об истории создания автомобиля ГАЗ М-20 и его восстановлении.