Вышедшая к жителям Югорска рысь покинула территорию города

Специалисты Депнедра и природных ресурсов Югры не обнаружили признаки жизнедеятельности рыси в Югорске. Это означает, что дикое животное самостоятельно покинуло прилегающие к городу территории.

«На прилегающих к Югорску охотничьих угодьях специалисты Депнедра и природных ресурсов Югры, охотник завершили мероприятия по регулированию численности дикого животного. В ходе ежедневного мониторинга они не обнаружили признаки жизнедеятельности рыси. Это свидетельствует о том, что рысь самостоятельно покинула прилегающие к Югорску территории», – рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что изъятие животных проводят в 20-25% случаев. В основном диких животных отпугивают в отдаленные от населенных пунктов территории, или же они самостоятельно уходят.

Напоминаем, что вышедшая к жителям Югорска рысь напала на кошку, что стало причиной обсуждения ее возможного отстрела.