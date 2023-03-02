В Югре дан старт Году педагога и наставника

В Югре официально стартовал объявленный президентом Год педагога и наставника. Начало было положено на профессиональном форуме «Учить. Вдохновлять. Развивать», прошедшем в Ханты-Мансийске. «Сегодня торжественно открываем в Югре по решению президента Российской Федерации Год педагога и наставника, тех, чья миссия – воспитывать, учить детей, молодых людей, раскрывать их таланты, способности, – обратилась к присутствующим Наталья Комарова. – Наставником может выступить каждый из нас. Наставничество – это интеграция систем образования с отраслевыми запросам».

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, вместе с главой автономного округа право открыть Год педагога и наставника получила учитель начальных классов школы в селе Казым Софья Каскина, которая выиграла региональный этап «Учителя родного языка и литературы», а также региональный представитель движения «Наставники России» Александр Ганьшин.

«Наша задача – повышение социального престижа профессии педагога, привлечение к ней одаренных молодых людей, обеспечение права каждого человека на качественное образование», – отметила губернатор Югры, и напомнила, что 2023 года в Югре объявлен Годом взаимопомощи. И два повода пересекаются – за минувший год количество педагогов-волонтеров в регионе выросло с 18 до 167 человек.