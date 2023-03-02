Движение грузовиков и автобусов ограничили на дорогах ХМАО из-за метели

На некоторых участках дорог ХМАО временно ограничили движение грузовиков и автобусов. Причина - неблагоприятные погодные условия: метель и сильный ветер, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Информируем о введении ограничения движения для грузовых автомобилей и пассажироперевозящего транспорта с 571 по 699 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе», - говорится в сообщении.

Также до улучшения погодно-климатических условий ограничено движение вышеуказанных транспортных средств с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».