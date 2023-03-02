211 новых случаев ковида выявили в ХМАО за сутки, из них 74 в Сургуте

В 18 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 74, Урае - 21, Ханты-Мансийске - 18, Нефтеюганском районе - 15, Лангепасе - 14. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 10 новых заболевших, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«Среди детей выявлено 32 случая, среди рабочих – 67, среди служащих – 44, среди медицинских работников – 8, среди пенсионеров – 40. В категории «прочие» установлено 28 случаев. В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 208 человек, диагноз «пневмония» поставлен 3 заболевшим», - говорится в сообщении пресс-службы.