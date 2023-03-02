16+
Логотип Сиапресс
USD  75,2513   EUR  80,1008  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Четверо пешеходов пострадали в ДТП в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре получили травмы четыре пешехода

Четверо пешеходов пострадали в ДТП в Югре за сутки
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 1 марта, в четырех городах Югры произошли ДТП с пешеходами. Так, жители округа получили травмы на дорогах Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма и Пыть-Яха, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Одно ДТП произошло утром в Нефтеюганске, где водитель транспортного средства «ПАЗ», не предоставил преимущество в движении женщине, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в ведомстве. – Около полудня, в городе Нижневартовск, от наезда автомобиля «Suzuki» пострадала 44-летняя женщина. Спустя некоторое время, в городах Когалым и Пыть-Ях при аналогичных обстоятельствах получили травмы 16-летняя девушка и 55-летняя женщина».

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:30, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вартовчанин продает библию, которой почти 130 лет 805
  2. ​Карьерный взлет, доход в 200 тысяч и возможность поработать в ОАЭ 771
  3. И рыбку съесть, и на уголовку не нарваться: сургутянин украл со склада 300 кг морепродуктов 767
  4. ​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ 733
  5. ​Коммунальщики, банки, мошенники, архитекторы, курильщики, самокатчики – чья жизнь в России изменилась с 1 марта 731
  6. «Собачий Тиндер»: в Нефтеюганске необычно ищут хозяев для четвероногих 722
  7. Скандалистке Рае Мамедовой сургутский суд дал три года условно 705
  8. ​Скорость мобильного интернета в России упала на 7%, узнали «Известия» 689
  9. Югорские грибы и ягоды будут продавать в Турции, ОАЭ и Китае 664
  10. В 19 муниципалитетах Югры выявили 127 новых заболевших ковидом 661
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7317
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4262
  3. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2598
  4. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2520
  5. ​Бремя стандарта 2407
  6. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2279
  7. ​Норма и не норма 2169
  8. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 2094
  9. Огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске 2059
  10. ​В чемпионате Тюменской области по автомобильному спорту приняли участие 34 спортсмена 1986
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8817
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7599
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7317
  4. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4262
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4189
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4074
  7. Проверка на ценности 4005
  8. Эпидемия рака в Югре? 3835
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3636
  10. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3458

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика