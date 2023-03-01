Семь компаний Югры будут поставлять свою продукцию в регионы России и за рубеж

Семь югорских компаний получили награды в конкурсе «Лучший продукт – 2023». Свои товары они представили на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо – 2023» в Москве. Теперь изделия из Югры смогут попробовать в регионах России и за рубежом, рассказали в окружном департаменте экономического развития.

«Югорчане привезли колбасные изделия, рыбные консервы, продукцию из оленины и кедровых орехов, грибы, кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай.На выставке производители договорились о поставках с федеральными и международными дистрибьютерами. Если все пойдет по плану, югорская продукция отправится в 20 регионов РФ и за рубеж: ОАЭ, Монголия, Китай, Азербайджан, Армения, Турция, Сербия», – поделились в ведомстве.

Отметим, что общая сумма поставок продукции составит порядка 260 млн рублей. Этой весной первая пробная партия сушеных и свежемороженых грибов отправят в Турцию.