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В 19 муниципалитетах Югры выявили 127 новых заболевших ковидом

127 новых случаев коронавируса выявили в ХМАО за сутки, из них в Сургуте 56

В 19 муниципалитетах Югры выявили 127 новых заболевших ковидом
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 56, Лангепасе - 20, Ханты-Мансийске и Кондинском районе - по 9. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 4 новых заболевших.

На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 – пневмония. Контакт установлен в 126 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 330 человек, за весь период пандемии – 257 213 югорчан. Скончались за весь период 2 607 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 313, комментариев: 0
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