Губернатор Югры проведет очередной эфир из рубрики «Обратная связь»

Наталья Комарова в очередной раз проведет традиционный эфир, который призван проконтролировать исполнения поручений, раздаваемых в ходе онлайн-общения губернатора с югорчанами. Собственно, жители округа станут помощниками и со-контролерами главы региона.

«Ваша обратная связь, уважаемые земляки, – важный критерий проверки качества и полноты решений, принимаемых правительством Югры. Третьего марта проведем первую прямую линию по теме «Обратная связь» в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам (полный список опубликован на официальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры admhmao.ru). Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях и личных сообщениях. Обсудим их в прямом эфире», – обратилась Наталья Комарова к своей аудитории в социальных сетях.

Как напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора ВКонтакте и «Одноклассниках», а также в официальном сообществе региона ВКонтакте. Начало встречи – в 12:00.