Стало известно, на что чаще всего копят югорчане

Около 34% работающих югорчан откладывают деньги на тот случай, если у них совсем исчезнет доход. Каждый пятый житель региона копит на путешествия. На будущее детей откладывают 14%, на создание пассивных источников дохода — 10%, на жизнь после выхода на пенсию — 7%. В числе других финансовых целей — ремонт (на него копит 11% опрошенных), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 5%), дорогие вещи (4%) и открытие собственного бизнеса (3%). Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов. Об этом сообщают аналитики портала SuperJob.

«Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование — мужчинам», – сообщили представители сервиса.

Каждый третий горожанин (33%) откладывает от 10% до четверти своих доходов, 30% опрошенных — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 12%, от трети до половины — 9%. Еще 3% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.