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В Югре выявили 94 новых заболевших ковидом за минувшие сутки

94 югорчанина заразились ковидом за последние сутки

В Югре выявили 94 новых заболевших ковидом за минувшие сутки
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировали 94 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 10 муниципалитетах региона. Среди лидеров – Сургут (50), Нижневартовск (12) и Нефтеюганск (5).

«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у пяти – пневмония. Контакт установлен в 94 случаях.За сутки на COVID обследовано 754 человека, всего – 3 694 800.За сутки излечились 139 человек, за весь период пандемии – 256 624 югорчанина», – рассказали в пресс-службе правительства Югры.

Всего за весь период пандемии от ковида умерли 2 607 человек. За сутки в регионе летальные случаи не зарегистрировали.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 281, комментариев: 0
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