Три водителя погибли на дорогах Югры за праздничные выходные

В ХМАО за праздничные выходные произошло 3 ДТП с погибшими, сообщает Госавтоинспекция округа.

Первая авария случилась вечером 24 февраля на 744 км автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. 61-летний водитель «Нефаза», поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «ВАЗом» под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Нефаза» получил травмы, водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Утром 25 февраля ДТП произошло в Когалыме - столкнулись «УАЗ» и Hyundai. По предварительным данным, 42-летняя водитель Hyundai, выполняя обгон, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «УАЗ». Водитель отечественного авто получил травмы, водитель Hyundai скончалась до приезда врачей.

В этот же день спустя 3 часа смертельная авария произошла на 564 км автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции, 49-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз». Водитель Hyundai погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.