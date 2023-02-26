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В югорском селе мужчина порезал ножом супругу

Югорчанин напал с ножом на жену в подъезде дома

В югорском селе мужчина порезал ножом супругу
Фото: pixabay

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В совершении преступления подозревается житель села Ларьяк, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло утром 22 февраля. По версии следствия, мужчина после продолжительной ссоры с супругой напал на нее в подъезде дома и нанес несколько ранений ножом в область шеи и грудной клетки. Женщине удалось отбиться. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

«По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 14:01, просмотров: 216, комментариев: 0
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