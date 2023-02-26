Масленицу отметят в городском парке и на Центральной площади Сургута

В Сургуте сегодня, 26 февраля, состоятся масштабные проводы зимы. Мероприятия стартуют в 12 часов сразу на двух площадках, сообщили в пресс-службе администрации города.

На Центральной площади (пересечение ул. Университетской и пр. Ленина) пройдет праздник с конкурсами и состязаниями, номерами от творческих коллективов, играми и потехами, катаниями на северных оленях и собачьих упряжках, хороводами, торговой ярмаркой и вкуснейшими блинами - «Румяная Масленица».

В Городском парке (пр. Набережный) состоится народное гуляние «Широкая Масленица. Проводы зимы в духе русской старины». Гостей ждут игры, хороводы, песни, поднятие гири, а также выступление творческих коллективов, выставка «Арт-блин», мастер-классы от мастерской «Стершонок».

«Самым сильным и смелым приготовлено особое испытание – покорение масленичного столба. Завершатся мероприятия традиционным сжиганием чучела. Вход на Масленичные гуляния бесплатный для всех желающих», - отметили в пресс-службе администрации.

На время празднования ограничен заезд транспорта на участок от перекрестка ул. Университетской и пр. Ленина до пр. Ленина, 1.