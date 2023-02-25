Из-за сбоя «Уральских авиалиний» несколько пассажиров опоздали на рейс до Ханты-Мансийска

Несколько пассажиров рейса «Екатеринбург-Ханты-Мансийск» не смогли улететь из-за ошибки авиакомпании «Уральские авиалинии». Их оповестили о переносе полета на час вперед, однако это был сбой, сообщили в Телеграм-канале «Авиаторщина».

«Незадолго до вылета они получили от авиакомпании сообщение о переносе их рейса U6-9051 с 6:35 на 7:35. В электронных билетах время вылета также было изменено. Когда они приехали в аэропорт с учётом изменений, то узнали, что никакого переноса на самом деле не было и их самолет уже улетел», – говорится в сообщении.

Отметим, что авиакомпания пообещала вернуть пассажирам деньги. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку перевозчика.