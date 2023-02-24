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​Праздника недостаточно: часть югорчан продлят выходные

Длинные февральские выходные будут еще длиннее для 11 процентов жителей ХМАО

​Праздника недостаточно: часть югорчан продлят выходные
Фото: unsplash.com

Основательно отметить День защитника Отечества намерены 11 процентов югорчан, сообщает SuperJob: согласно опросу, который портал проводил в начале февраля, каждый девятый житель ХМАО планирует присоединить к выходным плановый отпуск — и продлить отпуск.

В отношении же к празднику югорчане разделились. Ровно половина всех опрошенных уверена, что он касается только тех, кто служил. 35 процентов настроены более миролюбиво, объявив 23 февраля просто праздником всех мужчин.

Напомним, в этом году мы отдыхаем четыре дня — собственно, 23 февраля, а также 24, 25 и 26 числа.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 262, комментариев: 0
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