Длинные февральские выходные будут еще длиннее для 11 процентов жителей ХМАО

Основательно отметить День защитника Отечества намерены 11 процентов югорчан, сообщает SuperJob: согласно опросу, который портал проводил в начале февраля, каждый девятый житель ХМАО планирует присоединить к выходным плановый отпуск — и продлить отпуск.

В отношении же к празднику югорчане разделились. Ровно половина всех опрошенных уверена, что он касается только тех, кто служил. 35 процентов настроены более миролюбиво, объявив 23 февраля просто праздником всех мужчин.

Напомним, в этом году мы отдыхаем четыре дня — собственно, 23 февраля, а также 24, 25 и 26 числа.