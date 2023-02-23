«Народный фронт» в Югре сверил часы с губернатором Натальей Комаровой

Почти 100 различных проверок провели участники общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в Югре. В числе этой работы – ревизия 200 детских площадок и 50 маршрутов в школы региона, а также 15 объектов благоустройства в разных муниципалитетах. Об этом стало известно в ходе ежегодной встречи актива «Народного фронта» с губернатором Натальей Комаровой, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Наша принципиальная позиция – не снимать с контроля задачи до их решения, – обозначила базовое правило работы общественников в Югре сопредседатель штаба Лариса Белоцерковцева. – Наш опыт подтверждает, что власть и «Народный фронт» могут совместно решать любые проблемы жителей Югры».

В частности, жители Югорска при помощи «Народного фронта» добились одностороннего движения к школе № 2, где двухстороннее движение было опасным. А в Ханты-Мансийске по настоянию общественников были открыты дополнительно три пункта льготной выдачи лекарств.

Наталья Комарова настроила коллег на более системную работу: «Ваши цели совпадают со стратегическими целями исполнительных органов автономного округа. Важно решить проблему не только жителей конкретного микрорайона, но чтобы выработанный механизм препятствовал появлению бесхозных дорог, долгостроев, некачественного благоустройства. Каждое принятое решение должно быть в интересах людей, соответствовать их запросам».