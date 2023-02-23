Стало известно, кем чаще всего хотят работать мужчины в Югре

Чаще всего мужчины ХМАО хотят работать водителями, технологами, инженерами и менеджерами по продажам. Реже – массажистами, портными, парикмахерами и воспитателями. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

«Уровень средних ожидаемых заработных плат отличается в зависимости от опыта. Так, мужчины ХМАО со стажем от шести лет (таких в регионе 54%) рассчитывают в среднем на 95 000. в месяц, со стажем от трех до шести лет (таких – 14%) – на 70 000. Соискатели-мужчины с опытом работы от года до трех (9%) планируют найти работу с зарплатой в 60 000, а специалисты без опыта по профессии (22%) претендуют на 50 000», – рассказали эксперты сервиса.

Добавим, что согласно одному из опросов на сайте hh.ru, 87% мужчин работают ради денег, 44% – ради опыта, 37% – ради самореализации, 33% – ради саморазвития, 26% – ради семьи. Кроме того, 19% работают, потому что их профессия – это любимое дело, 8% ходят на работу из-за общения, а 5% – ради признания и уважения окружающих.