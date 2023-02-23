В ХМАО появится мобильный дом культуры

В ХМАО появится первый мобильный дом культуры. Он будет работать на территории Кондинского района. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания правительства.

«Его возможности позволят проводить мероприятия в отдаленных поселениях. Автоклуб трансформируется в концертную площадку, оборудован световым, звуковым и видеооборудованием», — отметила Наталья Комарова.

По словам директора департамента культуры Югры Артура Латыпова, автоклуб появится уже в 2024 году и станет первым в регионе.