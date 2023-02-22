Югорчанина признали виновным в государственной измене и дали 12,5 лет строгого режима

Суд в ХМАО признал местного жителя виновным в государственной измене, ему назначено 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда информационному агентству ТАСС.

«Судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынесен приговор по ст. 275 УК РФ в отношении гражданина С. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сказано в сообщении.

Детали приговора и обстоятельства совершенного преступления не разглашались.