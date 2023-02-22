В Югре и России расширяют программу бесплатных школьных турпоездок

В России вдвое увеличено финансирование бесплатных школьных туристических поездок, которые организуют регионы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Если в 2022 году на эти цели федеральный бюджет направил 500 млн рублей, что позволило охватить 100 тысяч школьников из 18 регионов (включая Югру), то в 2023 году план – 1 млрд рублей и 200 тысяч учащихся 5-9 классов, которые прокатятся по родной стране.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, в нашем регионе для этого существует услуга под названием «Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации». Реализуется это все на условиях софинансирования с федеральными деньгами. В итоге в Югре получить бесплатную поездку по России смогут 4,9 тысячи учащихся 5-9 классов. Получить сертификат на подобный туристический продукт можно будет в режиме онлайн. Старт программы назначен на апрель.

«Туроператоры автономного округа расширяют туристические программы и географию путешествий. Короткие увлекательные культурно-познавательные программы путешествий по родному краю со знакомством с его достопримечательностями и даты поездок дети и родители смогут выбрать сами, после чего подадут заявку на участие. В прошлом году в проекте было 6 туроператоров и 16 программ, в текущем должно увеличиться количество участников и туристских программ, в которые войдут новые объекты показа», – рассказывают в правительстве региона.