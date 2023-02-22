Югра сформировала план мероприятий на Год педагога и наставника

В Югре готов и утвержден план мероприятий на предстоящий Год педагога и наставника, объявленный президентом. В документе, опубликованном на странице правительства региона, указаны 37 мероприятий, приуроченных к этому важному событию. «В процессе его составления учитывались предложения педагогической общественности, органов исполнительной власти автономного округа, федеральных органов власти», – рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Первое из них – торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, которая состоится 27 февраля в Ханты-Мансийске. В ее рамках пройдут просветительские мастерские от победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства и состоятся встречи с представителями педагогических династий.

Также в плане мероприятий – множество различных торжеств, мастер-классов, флешмобов и других форматов проведения тематического года. Например, акция «Мой учитель родного языка», мероприятие «Дорога просвещения», в рамках которой лучшие педагоги Югры будут ездить по округу со своими выступлениями, форумы «Нефтяная столица», «Сила – в знании», «Больше, чем учитель», конкурсы «Учитель года», «Педагог-новатор» и многое другое.

Стоит отметить, что Югра в 2022 году вошла в число 12 регионов с наиболее успешными практиками по соцподдержке педагогов. В регионе на 100 процентов доступно дошкольное образование.