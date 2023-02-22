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Жители «тюменской матрешки» подали на 45% больше жалоб на банки и МФО, чем в 2021 году

Стали известны причины жалоб на финансовые организации у жителей «тюменской матрешки»

Жители «тюменской матрешки» подали на 45% больше жалоб на банки и МФО, чем в 2021 году
Фото: ru.freepik.com

В прошлом году жители «тюменской матрешки» жаловались на финансовые организации на 45% раз больше, чем в 2021 – передает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка.

Рост произошел за счет жалоб на банки, связанных с санкционной тематикой, их пик пришелся на март – апрель. Чаще всего потребители финансовых услуг обращались по вопросам предоставления кредитных каникул и реструктуризации ссуд, снятия и переводов иностранной валюты.

Недовольство работой МФО возросло вдвое – жители обращались по поводу реструктуризации микрозаймов, возврата задолженности, взимания комиссий и навязывания дополнительных услуг.

Тюменцы, югорчане и ямальцы стали чаще жаловаться и на страховщиков. По сравнению с 2021 годом число таких жалоб увеличилось в два раза, а их доля в общей сумме достигла 15%. Более 70% обращений касалось полисов ОСАГО. Страхователи жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус, нарушение сроков выплат и низкий размер страхового возмещения. Значительный рост жалоб на неверное применение коэффициента был вызван потоком шаблонных запросов, которые формировали платные сайты-посредники, причем эти запросы не содержали всей необходимой информации и заведомо не предусматривали решение вопроса заявителей.


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22 февраля в 13:31, просмотров: 308, комментариев: 0
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