Губернатор Югры прокомментировала послание президента Федеральному Собранию

Югра уже выполняет некоторые пункты, озвученные в послании президента Федеральному Собранию. Об этом Наталья Комарова рассказала в своих социальных сетях. «Ключевые задачи, данные в том числе Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, связаны с развитием региональной экономики, промышленности, предпринимательства, социального сектора, инфраструктуры», – отметила глава региона.

В частности, Югра уже выстраивает инфраструктуру поддержки мобилизованных и их семей – в настоящий момент действуют 19 мер поддержки, а также закрепление соцработников за домочадцами покинувших свои дома мужчин. «Важно, чтобы наши земляки знали, что дома, с их близкими все хорошо», – подчеркнула Наталья Комарова. Югра также в рамках сотрудничества с Макеевкой взяла на себя обязательства восстановить 248 объектов инфраструктуры этого города.

«Президент также остановился на программе обновления школ, по большей части в поселках. В 2023 году планируем ввести в эксплуатацию четыре детских сада на 505 мест, включая три комплекса по типу «школа – детский сад» в Кондинском районе, – рассказала губернатор Югры. – В эксплуатацию будут введены три новые школы на 2 355 мест в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и деревне Ушья Кондинского района, а также образовательно-культурный комплекс в Хулимсунте Березовского района (170 мест). Завершается реконструкция зданий школ в Чантырье и Половинке Кондинского района».

По словам Натальи Комаровой, до 17 марта правительство Югры сформирует план мероприятий по решению задач, поставленных президентом в ходе послания Федеральному Собранию.