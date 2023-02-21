Югорчане пятую часть своего рабочего времени тратят на переписку в рабочих чатах

Югорчанки тратят около четверти рабочего времени на общение в чатах, в отличие от мужчин, которые уделяют соцсетям пятую часть рабочего времени. Это результат опроса сервиса SuperJob среди представителей компаний и экономически активных граждан.

По средним оценкам мужчин, переписка занимает 16% времени на работе. Каждая десятая сотрудница утверждает, что тратит на мессенджеры и чаты с коллегами и руководством более половины рабочего времени

Предприятий и организаций, использующих только общие мессенджеры (типа WhatsApp, Viber и Telegram) в Югре составляет 43%, использующих и общедоступные, и корпоративные мессенджеры — 35%. Число компаний, где персоналу можно общаться только в корпоративных чатах, равняется 4%.