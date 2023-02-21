Прокуратура помогла многодетной югорчанке добиться положенных выплат

Матери пятерых детей из Белоярского района отказались выплачивать пособия. Добиваться правды женщине пришлось через прокуратуру – об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

В ходе выяснения причин стало известно, что сотрудники «Агентства социального благополучия населения» отказали женщине в выплатах из-за того, что у нее нет справки, доказывающей совместное проживание матери и новорожденного ребенка. Однако региональный закон наличие такого документа не требует.

Суд удовлетворил требования прокурора, в ближайшее время женщина получит все причитающиеся ей выплаты.