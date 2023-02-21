Массовая проверка водителей на трезвость пройдет в ХМАО накануне 23 февраля

В Югре накануне 23 февраля пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Профилактические мероприятия состоятся 22 февраля на территории всех муниципалитетов округа, а также на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Сплошной проверке подвергнуться все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий. Автоинспекторы оценят состояние каждого водителя на предмет нетрезвого вождения. В случае установления признаков опьянения будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», - уточнили в пресс-службе.

За прошлую неделю полицейские задержали в Югре 108 водителей с признаками опьянения. Десять из них, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, стали фигурантами уголовных дел

Сообщать о пьяных водителях можно в полицию по телефону «02», а также в чат-бот «ДПС ХМАО – Югра» в Телеграме.