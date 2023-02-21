Рабочий погиб под завалом грунта на месторождении в Нефтеюганском районе

Трагедия произошла 20 февраля в районе кустовой площадки на территории Правдинского месторождения в Нефтеюганском районе. Во время работ по замене участка трубопровода произошел обвал грунта, в результате которого в траншее глубиной около 2,5 метров оказался завален 50-летний рабочий. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Следователи начали процессуальную проверку по признакам преступлений по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение мер безопасности при проведении работ на данном объекте. Их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.