304 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за минувшие сутки

В 19 муниципалитетах ХМАО за последние сутки выявили 304 новых случая коронавируса. Из них в Сургуте - 157, Нефтеюганске - 24, Ханты-Мансийске - 20, Сургутском районе - 17, Пыть-Яхе - 13. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 10 новых заболевших.

На момент выявления у 301 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония. Контакт установлен в 304 случаях, уточнили в пресс-службе правительства Югры.

Выздоровели за сутки 246 человек, за весь период пандемии – 254 899 югорчан. Умерли от ковида за весь период 2 607 пациентов.