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Жительница Когалыма потеряла миллион рублей на «инвестициях»

Решившая заработать на инвестициях когалымчанка перевела миллион рублей мошенникам

Жительница Когалыма потеряла миллион рублей на «инвестициях»
Фото: pixabay

В дежурную часть Когалыма накануне обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. В ходе проверки выяснилось, что женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании и предложил получить высокий пассивный доход.

«Аферист был так убедителен, что потерпевшая поверила его обещаниям, и, взяв кредит на сумму порядка 950 тысяч рублей, перевела на указанный Киви-кошелек. На этом злоумышленник не остановился, перезвонил и сообщил, что женщина провела неправильную сделку и деньги сгорели. Поэтому необходимо исправить ситуацию и внести сумму побольше», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Когалыму.

Югорчанка засомневалась и обратилась к юристу за консультацией. Тот сказал, что ее обманули, и посоветовал обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 128, комментариев: 0
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