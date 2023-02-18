Прокуратура помогла жительнице Нягани получить полную пенсию

Жительница Нягани обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение ее пенсионных прав. В ходе проверки выяснилось, что территориальное отделение фонда Пенсионного страхования РФ при подсчете льготного стажа женщины не учло год ее работы на территории, приравненной к районам Крайнего Севера. Причиной стало отсутствие у югорчанки регистрации по месту жительства в период с 2001 по 2002 год.

«При этом пенсионный орган при обращении жительницы города за назначением пенсии не проинформировал ее о праве на перерасчет пенсии с применением повышенного размера, в случае установления факта её проживания на территории, приравненной к районам Крайнего Севера», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать пенсионный орган произвести перерасчет размера получаемой пенсии. Суд иск удовлетворил. После этого югорчанке пересчитали размер пенсии, взыскав в ее пользу свыше 400 тыс рублей.