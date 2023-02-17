Санврачи ХМАО заявили об увеличении зараженных дифиллоботриозом

Югорчане стали чаще заражаться паразитами, которые обитают в рыбах хищных пород. Так, за 2022 год зарегистрировано 112 подобных случаев – это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Информацию об этом опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Наибольшая заболеваемость фиксировалась в Березовском, Октябрьском, Белоярском районах и Нягани.

«За январь текущего года в Березовском, Нефтеюганском и Сургутском районах, в городах Сургут и Радужный уже зарегистрировано девять случаев, что выше, чем в январе прошлого года, в 1,5 раза», – сообщили санврачи.

Заболеваемость дифиллоботриозом в Югре связана с употреблением недостаточно просоленной щучьей икры домашнего приготовления и плохо термически обработанной рыбы хищных пород (щука, окунь). Почти все пострадавшие ловили и готовили рыбу самостоятельно, отметили в ведомстве.

Отмечается, что дифиллоботриоз может вызывать закупорку кишок. У некоторых больных наступает тяжелая форма анемии.