С 1 марта в Югре стартует очередной грантовый конкурс для НКО

С 1 марта в Югре стартует сбор заявок на первый в 2023 году грантовый конкурс для некоммерческих организаций. В течение месяца общественники смогут подавать свои проекты в «Центр гражданских и социальных инициатив», и лучшие инициативы получат софинансирование из бюджета – на этом этапе речь идет о 80 млн рублей, но в целом на год у окружного правительства планы поддержать проекты НКО на 300 млн рублей.

«Грант губернатора Югры — универсальный инструмент финансовой поддержки социально значимых проектов по востребованным для югорчан направлениям. С каждым годом число заявителей растет, и мы уверены, что первый в 2023 году грантовый конкурс покажет качественно новый результат», — рассказывает генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Виталий Андреев.

Направлений, по которым можно готовить грантовые заявки, всего 13. Среди них – образование, охрана здоровья, общественная дипломатия, социальная поддержка граждан, наука и инновации, укрепление межнационального и межконфессионального мира, развитие гражданского общества, помощь коренным малочисленным народам Севера, охрана окружающей среды и другое.

Организаторы конкурса в этом году увеличили минимальные суммы грантов в зависимости от категорий участников. Например, если НКО официально зарегистрировано в Минюсте в течение трех месяцев – оно уже сможет претендовать на грант до миллиона рублей. А если общественной организации более года – она может заявиться с проектом до трех миллионов рублей.

Все подробности, положения и документы о конкурсе опубликованы на официальном сайте. На этом же портале можно будет заполнять все необходимые формы заявки, так что ничего распечатывать и везти в Ханты-Мансийск (как это бывало раньше) не потребуется – все происходит исключительно в формате онлайн. Главное – успеть до 23.30 31 марта.

Напомним, что в 2022 году югорские НКО получили на 157 проектов около 200 млн рублей в виде грантов губернатора.